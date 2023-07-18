العالم نار.. 48 درجة مئوية في إيطاليا.. 44 في إسبانيا.. 52 في الولايات المتحدة.. واليابان تحذر السكان من ضربات الشمس

الثلاثاء 18/يوليو/2023 - 02:29 م

ازدادت موجة الحر التي تضرب نصف الكرة الشمالي بشكل أسوأ اليوم الثلاثاء. لعدة أيام، حطمت الولايات المتحدة وأوروبا والصين واليابان سجلات درجات الحرارة بانتظام.

في أوروبا، كانت دول البحر المتوسط حتى الآن الأكثر عرضة لدرجات الحرارة القصوى.

وتجاوزت 40 درجة مئوية في إيطاليا ووصلت حتى إلى 48 درجة مئوية في سردينيا و43 درجة مئوية في صقلية.

ضربت موجة الحر اليونان أيضًا منذ يوم الخميس الماضي، حيث بلغت ذروتها 44 درجة مئوية.

في إسبانيا، استمرت موجة الحر وارتفع مقياس الحرارة أيضًا إلى 44 درجة مئوية في جنوب البلاد وووصلت درجات الحرارة إلى أعلى من المعدل الطبيعي بمقدار 15 درجة مئوية في بعض المناطق.

وتأثرت أوروبا الشرقية أيضًا، حيث اقتربت الحرارة من 40 درجة مئوية في رومانيا.

وكانت أعلى درجة الحرارة في وادي الموت بولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم الأحد والتى وصلت إلى 52 درجة مئوية، ورصدت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية موجة حر "فظيعة" لعدة أيام، وبلغت أعلى 43 درجة مئوية يوم الإثنين فى فينيكس عاصمة أريزونا.

من جانبها، حذرت اليابان من ضربات الشمس فى 32 من محافظاتها البالغ عددها 47 محافظة.