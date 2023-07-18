الحماية المدنية بالجيزة تتعامل مع 7 بلاغات حرائق شقق سكنية خلال يوم

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في التعامل مع 7 بلاغات حرائق شقق سكنية بمناطق "الطالبية _ أطفيح _ البدرشين _ العياط _ الجيزة" دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة 7 بلاغات منفصلة بنشوب حرائق بشقق سكنية بمنطقة "فيصل نهاية سهل حمزة بالطالبية، قرية الصالحية بأطفيح، شارع محمد عبداللطيف من التعاون فيصل بالطالبية، شارع عبدالرحمن ابن أبي بكر بالبدرشين، قرية كفر عمار بالعياط، عزبة النابوت من كفر الرفاعي بالعياط، ساقية مكي بالجيزة"، وعلي الفور جري تيسير سيارتين إطفاء لكل حريق وتمت السيطرة علي الحرائق دون إصابات.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.