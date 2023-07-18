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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

فيديو.. طرح برومو الفيلم السعودي "راس براس"

فيلم راس براس
فيلم راس براس
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طرحت الجهة المنتجة للفيلم السعودي "راس براس" البرومو الرسمي له، تمهيدا لعرضه يوم 3 أغسطس المقبل.

الفيلم من تأليف وكتابة عبد العزيز المزيني، الموهبتان اللامعتان وراء مسلسل الرسوم المتحركة الشهير "محافظة مسامير"، ومن بطولة النجوم عبدالعزيز الشهري وعادل رضوان وزياد العمري، إنتاج شركة "ستوديو سرب" بالاشتراك مع المنتج المنفذ جاسم بوحجي، وهو أول تجربة إخراج سينمائي لمالك نجر.

تدور أحداث الفيلم في حي "بذيخة" المريب، حول شخصية السائق "درويش" عادل رضوان، الذي يقوم عن طريق الخطأ بنقل أكبر مجرم متقاعد من المطار، لتتم بعد ذلك مطاردته من قبل عصابة المجرم بهدف استعادته بسلامة، ثم ينشغل بعدها كل من درويش وأبو غدرة زياد العمري، والرئيس التنفيذي الجديد لشركة التكسي "فياض" عبدالعزيز الشهري بمهمة تضليل العصابة، وإيهامها أن الرجل العجوز لا يزال على قيد الحياة، ما يؤدي إلى سلسلة من الأحداث والمغامرات غير المتوقعة والمغلفة بطابع كوميدي.

https://youtu.be/Z_SILaUudEw
 

فيلم راس براس السعودي عرض برومو