رئيس جامعة بني سويف يستقبل السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق وذلك على هامش زيارة للجامعة لحضور حفل تخرج "الدفعة السابعة" لطلاب كلية السياسية والاقتصاد، لعام 2022/2023 بحضور الدكتورة نجلاء بكر عميد كلية السياسة والاقتصاد، والدكتور محمد نور وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هشام بشير وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

ورحب الدكتور منصور حسن بالسفير محمد العرابي في رحاب جامعة بني سويف، مؤكداً دعم الجامعة للخريجين من أجل الارتقاء بمهارتهم العلمية سواء من خلال الدراسات العليا أو برامج التدريب المتنوعة، مقدماً التهنئة إلي الطلاب وأولياء الأمور بتخرج أولادهم هذا العام متمنياً لهم التوفيق والنجاح فى الحياة العملية.

ووجه السفير محمد العرابي الشكر للدكتور منصور حسن رئيس الجامعة على حسن الاستقبال، مشيداً بالمستوى المتقدم الذى وصلت إليه جامعة بني سويف وتميزها في التصنيف الدولي والإقليمي والمحلي، بالإضافة إلى تنوع برامجها وكلياتها لتغطي كافة المجالات العلمية المتنوعة.