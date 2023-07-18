رئيس قضايا الدولة يستقبل وكيل وأمين عام مجلس النواب

استقبل المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة اليوم الثلاثاء الموافق ١٨ يوليو ٢٠٢٣ بمقر رئاسة الهيئة، المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب لتهنئته بمناسبة توليه منصب رئاسة هيئة قضايا الدولة.

حضر اللقاء المستشارون نواب رئيس الهيئة : المستشار أحمد فكري صالح الأمين العام للهيئة، والمستشار سامح سيد محمد رئيس قسم التعليم العالي، والمستشار أحمد سعد عبد العاطي المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة.

وأعرب المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب والمستشار أحمد مناع عن خالص الدعاء بالتوفيق للمستشار مسعد عبد المقصود في قيادة الهيئة. ومن جانبه عبر رئيس الهيئة عن بالغ امتنانه على هذه التهنئة الرقيقة مؤكدًا على حسن التعاون البناء بين الهيئة ومجلس النواب الموقر لما فيه صالح الوطن والشعب المصري العظيم.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.



