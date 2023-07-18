جامعة بني سويف تعلن نتيجة مسابقة أفضل شعبة لغة

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، نتيجة مسابقة أفضل شعبة لغة وبرنامج جديد على مستوى مرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا لشعب اللغات والبرامج الجديدة، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، والدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا ، والدكتورة داليا حسين المنسق العام للشعب والبرامج والدكتور شعبان مبارز المستشار المالي، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن في مرحلة البكالوريوس احتلت كلية الصيدلة المركز الأول، والإعلام في المركز الثاني، وعلوم الأرض وتكنولوجيا الفضاء في المركز الثالث، والعلوم في المركز الرابع، والتمريض في المركز الخامس، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية في المركز السادس، وكلية التربية للطفولة المبكرة في المركز السابع، وكلية التربية في المركز الثامن، وكلية السياسة والاقتصاد في المركز التاسع، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في المركز العاشر.

بينما تصدرت كلية الصيدلة المركز الأول أيضاً في مرحلة الدراسات العليا، واحتل معهد أبحاث وتطبيقات الليزر المركز الثاني، وكلية التجارة المركز الثالث، وكلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة المركز الرابع، وكلية العلوم المركز الخامس.