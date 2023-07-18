منظمة التحرير الفلسطينية تحذر من عمليات التطهير العرقي في الأراضي المُحتلة

حذرت مُنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، من سياسة التطهير العرقي التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، عبر هدم المنازل والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية.

وذكرت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالمنظمة - في بيان صادر عنها - أن "ضحية هذه السياسة كانت عائلات فلسطينية في بلدة السواحرة شرق القدس المحتلة، حيث هدمت قوات الاحتلال أمس الإثنين، مساكنها ومنشآتها وحظائر أغنام لها، ما أدى إلى تشريد عائلات كاملة ومن بينها أطفال أصبحوا بلا مأوى أو ملجأ".

وأضافت الدائرة أن "هذه الجريمة وغيرها من الجرائم، ما كان لها أن تكون لولا التواطؤ الدولي والغطاء الأمريكي ومن بعض الدول الأوروبية لهذا الكيان وحمايته من المساءلة والعقاب".