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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيلا التعليم والصحة بمطروح يتابعان انتظام "مبادرة 100 يوم صحة".. صور

وكيلا التعليم والصحة
وكيلا التعليم والصحة بمطروح يتابعان انتظام “مبادرة 100 يوم ص
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تابع عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، انطلاق الكشف الطبي على العاملين بديوان تعليم مطروح، في إطار المبادرة الرئاسية “100 يوم صحة”. 

وقدم شحاته الشكر والتقدير لمديرية الصحة والدكتور وكيل الوزارة، مشيرا إلي أن الكشف الطبي على العاملين بتعليم مطروح يأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي “100 يوم صحة”، والتي تأتي في إطار التعاون المشترك والتنسيق المثمر بين المديريتين وفي ضوء توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين والعاملين بالمصالح الحكومية وفي إطار التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة.

ومن جانبه أكد الدكتور سالم، أن أعمال الكشف الطبي تشمل تقديم خدمات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكر، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، وزيادة الوزن وغيرها  وكذلك خدمات دعم صحة المرأة والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة. 

وكيلا التعليم والصحة بمطروح يتابعان انتظام “مبادرة 100 يوم صحة”

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مطروح تعليم مطروح مبادرة 100 يوم صحة عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح