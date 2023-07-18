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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

إغلاق محطات القطار الكهربائي بالكامل الأربعاء المقبل

القطار الكهربائي
القطار الكهربائي
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أعلنت الهيئة القومية للأنفاق أنه في إطار إجراءات الحماية المدنية الخاصة بسلامة الركاب تم تحديد يوم الأربعاء الموافق 19/7/2023 موعداً لإجراء الاختبارات الدورية على أنظمة مكافحة الحريق وسحب الدخان بالمحطة التبادلية عدلي منصور وكذلك بمحطة بدر  بالقطار الكهربائي الخفيف (LRT )  ، حيث سيتم غلق محطات المشروع بالكامل من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية وحتى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة اعتباراً من الساعة التاسعة مساءً يوم الأربعاء وحتى الساعة الخامسة والنصف صباح يوم الخميس الموافق ٢٠/٧/٢٠٢٣.
كما تنوه الهيئة  إلى أن موعد قيام آخر قطار في هذا اليوم باتجاه العاصمة الإدارية الجديدة هو 7:30 مساءً، وأن موعد قيام آخر قطار في هذا اليوم باتجاه العبور الجديدة هو 7:45 مساءً.
كما أن موعد قيام آخر قطار في هذا اليوم من محطة الفنون والثقافة أو العبور الجديدة باتجاه محطة عدلي منصور هو 7:35 مساءً.
ويعود جدول التشغيل اليومي للقطار الكهربائي الخفيف LRT في موعده المعتاد من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الحادية عشر مساء وذلك يوم الخميس الموافق٢٠/٧/٢٠٢٣ .
وتهيب الهيئة بالمواطنين سكان هذه المناطق والركاب مستخدمي القطار بعدم القلق أو الخوف في حالة ظهور دخان أو رائحة حريق في أوقات إجراء الاختبارات بتلك المحطات.

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