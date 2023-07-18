غرق أربعيني في ترعة بحر ميت يزيد بكفر الشيخ

انتشلت قوات الإنقاذ النهري التابعة للحماية المدنية بكفر الشيخ، جثة رجل أربعيني، من مياه ترعة ميت يزيد، قبالة قرية أبو عمر التابعة لمركز كفر الشيخ، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة العامة، ولحين التعرف عليها.

وكان اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفرالشيخ، يفيد، بتلقيه إشارة من شرطة النجدة ،بورود بلاغ من أحد المواطنين، ويدعى وائل ر ش 35 سنة، صاحب شركة للغوص والإنقاذ بقطور غربية، بالعثور على جثة رجل أربعيني، في مياه ترعة ميت يزيد بكفر الشيخ.

على الفور انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة كفرالشيخ برئاسة المقدم محمد عبدالعزيز رئيس مباحث مركز كفر الشيخ، وقوات الحماية المدنية بكفر الشيخ، حيث انتشلت الضفادع البشرية، الجثة، وبفحصها، تبين أن الجثة لذكر في الأربعين من عمره، يرتدي، كامل ملابسه، جلباب أسود، وشورت أسود، وفي حالة تعفن وتحلل جزئي، وتم نقله لمشرحة مستشفى كفرالشيخ العام .

وبالفحص من قبل مفتش الصحة لمعرفة سبب الوفاة ومعرفة كيفية حدوثها، تبين أن سبب الوفاة، اسفكسيا الغرق ولا توجد إصابات ظاهرة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 8467 إداري مركز شرطة كفرالشيخ.