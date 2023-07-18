زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب شمالي أفغانستان

ضرب زلزال بلغت شدته 4.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم /الثلاثاء/ إقليم بدخشان بشمالي أفغانستان.

وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية أن الزلزال وقع على بعد 35 كيلومترًا جنوب إيشكاشم بطاجيكستان وعلى عمق 31 كيلومترًا.

كانت مدينة فايز آباد عاصمة إقليم بدخشان الأفغاني قد شهدت زلزال مماثل بقوة 4.6 درجة في وقت سابق.

وفي الآونة الأخيرة، ازداد تواتر الزلازل في الإقليم، مما قد يكون مصدر قلق للسكان المحليين.. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.

وبحسب تقرير رصد الزلازل، فإن إقليم بدخشان هو الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية، بما في ذلك الزلازل والفيضانات والانهيارات الجليدية والانهيارات الأرضية.

وفي الوقت نفسه، تتسبب الزلازل في خسائر مالية، بما في ذلك تدمير الأراضي الزراعية والمنازل السكنية في الإقليم وفي جميع أنحاء البلاد.