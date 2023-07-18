التموين: الإفراج عن 119 ألف طن من الذرة وفول الصويا بقيمة 65 مليون دولار

استعرض الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أهمية الإفراج عن الأعلاف وتأثيرها على توافر اللحوم والدواجن وتراجع أسعارها في الأسواق، حيث تمثل الأعلاف 70% من دائرة إنتاج الدواجن، لافتا إلى أن الأسواق شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعار الدواجن بدأت الأسعار خلال الفترة الحالية تتراجع بعد الإفراج عن كميات كبيرة من الذرة الصفراء والفول الصويا، وأن ذلك جاء من خلال اتفاقية تم عقدها بين منتجي اتحاد الدواجن ووزارة الزراعة والبنك المركزي ويشرف عليها شخصيا دولة رئيس الوزراء.

الدكتور أحمد أبو اليزيد

وأضاف أبو اليزيد، في تصريحات صحفية أنه خلال الفترة من 7 يونيو 2023 حتى 13يوليو 2023 تم الإفراج عن 119 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 65 مليون دولار وأن الإفراج شمل 70 ألف طن من الذرة بحوالي 25 مليون دولار و49 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 37 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 3 ملايين دولار وأن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 13 يوليو 2023 بلغت 6.5 مليون طن منها 4.5 مليون طن ذرة، و2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 3.4 مليار دولار وفي نفس الوقت لم يقتصر دور الدولة على ذلك حيث اهتمت الدولة بتوجيهات القيادة السياسية في الآونة الأخيرة بالمجمع الخاص بإنتاج اللقاحات بالإسماعيلية بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث التناسليات ومعهد بحوث اللقاحات وبعد أن كان يتم استيراد هذه اللقاحات من الخارج أصبحت متوفرة حاليا على المستوى المحلي.

كما استعرض "أبو اليزيد" تجربة مصر الرائدة في المزارع السمكية التي ساعدت في توفير اكتفاء ذاتي 85 % من الأسماك، كما يوجد اكتفاء ذاتي أكثر من 90% من الدواجن، واكتفاء ذاتي 100% في البيض، وأيضا اكتفاء ذاتي في الألبان، كما يوجد ما يقرب من 58 % اكتفاء ذاتي من اللحوم الحمراء.