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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بدءا من الغد.. الأقصر تعلن تفاصيل مقابلات المرشحين لوظائف الهندسة

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة الأقصر
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أعلن ديوان عام محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، عن تحديد موعد للمقابلات والاختبارات للمرشحين لوظائف الهندسة، حيث تم دمج أيام المقابلات اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 19/7/2023، وذلك لصالح العمل.

وأوضح الديوان العام، - في بيان له صادر اليوم – أن المجموعة التي تم تحديد الموعد لها يوم الخميس الموافق 20/7/2023 سوف يتم مقابلتهم واختبارهم يوم الأربعاء 19/7/2023 بعد ضم مجموعة الأربعاء + مجموعة الخميس.

كما تم تحديد يوم الاثنين 24/7/2023 للمجموعة التي تم التحديد لهم 23/7/2023 ، 24/7/2023، 25/7/2023، وتحديد الثلاثاء 25/7/2023 للمجموعة 26/7/2023 ، 27/7/2023 ، 30/7/2023 ، 31/7/2023

كما تم تحديد يوم الأربعاء 26/7/2023 للمجموعة 1/8/2023، 2/8/2023، 3/8/2023 ، 6/8/2023، 7/8/2023 ، وتم تحديد يوم الخميس 27/7/2023 للمتخلفين عن موعد الاختبار المحدد لهم في جميع التخصصات.

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