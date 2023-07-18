بدءا من الغد.. الأقصر تعلن تفاصيل مقابلات المرشحين لوظائف الهندسة

أعلن ديوان عام محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، عن تحديد موعد للمقابلات والاختبارات للمرشحين لوظائف الهندسة، حيث تم دمج أيام المقابلات اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 19/7/2023، وذلك لصالح العمل.

وأوضح الديوان العام، - في بيان له صادر اليوم – أن المجموعة التي تم تحديد الموعد لها يوم الخميس الموافق 20/7/2023 سوف يتم مقابلتهم واختبارهم يوم الأربعاء 19/7/2023 بعد ضم مجموعة الأربعاء + مجموعة الخميس.

كما تم تحديد يوم الاثنين 24/7/2023 للمجموعة التي تم التحديد لهم 23/7/2023 ، 24/7/2023، 25/7/2023، وتحديد الثلاثاء 25/7/2023 للمجموعة 26/7/2023 ، 27/7/2023 ، 30/7/2023 ، 31/7/2023

كما تم تحديد يوم الأربعاء 26/7/2023 للمجموعة 1/8/2023، 2/8/2023، 3/8/2023 ، 6/8/2023، 7/8/2023 ، وتم تحديد يوم الخميس 27/7/2023 للمتخلفين عن موعد الاختبار المحدد لهم في جميع التخصصات.