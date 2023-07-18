الجمعة.. مدحت صالح يحيي برنامج المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء

تتواصل فعاليات برنامج المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر فى الإسكندرية حيث يحيى النجم مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته حفلا فى الثامنة والنصف مساء الجمعة 21 يوليو على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

ويتضمن البرنامج نخبة مختارة من أعماله الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد منها أكيد، حكاية وردية، ولاتسوى دموع، بحلم على قدى، من نظرة، كوكب تانى، المليونيرات، حد يقول لحبيبى، بحلم على قدى، ماشى فى ضلها، يتقال، وعدى وابن مصر إلى جانب مختارات من أشهر مؤلفات تراث الموسيقى العربية التي اشتهر بادائها.

يذكر ان اخر حفلات مدحت صالح كانت فعاليات مشروع "الأساتذة" الذي أقيمت فعالياته بالتعاون بين وزارة الثقافة ممثلة بدار الأوبرا المصرية، والنجم مدحت صالح، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويستهدف صياغة وتوزيع التراث الموسيقي العربي بأساليب عصرية جديدة، وذلك وسط إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية.