مدحت صالح نجم ثالث ليالي مهرجان الأوبرا الصيفى بالإسكندرية

تتواصل فعاليات برنامج المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر فى الإسكندرية، حيث يحيى النجم مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته حفلا فنيا، فى الثامنة والنصف من مساء الجمعة المقبلة، الموافق 21 يوليو الجاري، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

يتضمن البرنامج نخبة مختارة من أعماله الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد منها: "أكيد، وحكاية وردية، ولا تسوى دموع، وبحلم على قدى، ومن نظرة، وكوكب تانى، والمليونيرات، وحد يقول لحبيبى، وبحلم على قدى، وماشى فى ضلها، ويتقال، وعدى، وابن مصر"، إلى جانب مختارات من أشهر مؤلفات تراث الموسيقى العربية التي اشتهر بادائها .

جدير بالذكر أن برنامج فعاليات مهرجان الاوبرا الصيفى يشهد عروضا متنوعة على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية لعدد من الفنانين والفرق المميزة تضم الوانا ابداعية تناسب التوجهات الفنية لمختلف الشرائح العمرية والاجتماعية .