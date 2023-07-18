مياه المنوفية تستضيف حملة "100 يوم صحة" للكشف على العاملين بالشركة

استضافت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية أعضاء فريق تنفيذ المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة " تحت شعار " معاك من أول يوم " للكشف على العاملين بديوان عام الشركة بهدف التوسع في تقديم الخدمات الصحية حفاظاً على الصحة العامة للعاملين .

وأشاد المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية بكافة المبادرات الرئاسية والتى تستهدف في المقام الأول بناء الإنسان والنهوض بكافة الخدمات المقدمة له كونه أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة، مؤكداً دعمه الكامل وتسخير كافة الإمكانيات وتقديم التسهيلات لإنجاح تلك المبادرة وتحقيق المستهدف منها .

جدير بالذكر أن الحملة تشمل خدمات مبادرة 100 يوم صحة، كمبادرة دعم صحة المرأة المصرية، ومبادرة الرعاية الصحية لكبار السن، ومبادرة فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والتى تعتبر بمثابة استكمال لمسيرة تحسين جودة حياة المواطن وتحقيقاً للتنمية المستدامة بمفهومها الشامل .