رفعت شكيب: التحالف الوطني للعمل الأهلي يساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية

أشاد النائب رفعت شكيب، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالدور الكبير والفعال الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في دعم المواطنين الأكثر احتياجًا، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال "شكيب" في تصريحات صحفية له اليوم، إن موافقة مجلس النواب، على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يحقق نقلة نوعية في منظومة العمل الأهلي التنموي في الدولة المصرية، ودفعة قوية لدعم المواطنين، وتخفيف الأعباء عن الأسر، بما يساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية لملايين المصريين.

وثمن عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الدور العظيم الذي قدمه المجتمع المدني خلال الفترة الأخيرة في معاونة الدولة على حل مشكلات المواطنين، وتقديم الدعم اللازم للبسطاء والفئات الأكثر احتياجًا.

واختتم النائب رفعت شكيب: "الفترة الحالية تتطلب تكاتف الجميع لمجابهة التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم أجمع، والتي فرضتها الظروف العالمية المحيطة".