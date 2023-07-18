اختبار طبي لـ "نيمار" يحسم مصيره مع الزمالك في البطولة العربية

يخضع سيد عبد الله نيمار، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لاختبار طبي، لتحديد موقفه من المشاركة مع الفريق في البطولة العربية، قبل سفر بعثة الفريق إلى السعودية، يوم 24 يوليو الجاري.

وأصيب نيمار، فى العضلة الخلفية خلال مواجهة فاركو، التى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق مساء الأحد باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويعود الزمالك للتدريبات مرة أخرى، يوم السبت القادم، وقبل 48 ساعة، من سفر بعثة الفريق إلى السعودية، استعدادًا لخوض أول مباريات البطولة يوم 28 يوليو الجاري، أمام فريق الاتحاد المنستيري التونسي.

وأوقعت قرعة البطولة فريق الزمالك بمجموعة تضم الاتحاد المنستيرى التونسى وناديى النصر والشباب من السعودية البلد المستضيف.