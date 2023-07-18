إرشادات يجب اتباعها عند إجراء اختبارات القدرات بجامعة حلوان.. تعرف عليها

أعلنت جامعة حلوان عن بعض الإرشادات المهمة التى يجب أن يتبعها طلاب الثانوية العامة عند أداء اختبارات القدرات وجاءت كالتالى:

1- ممنوع منعاً باتاً الحضور بالتليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى وغير مسموح نهائياً بدخولها قاعة الاختبار ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول حتى وإن كان مغلقا أو وجد معه أى أجهزة إلكترونية أخرى.

2- الحضور قبل موعد الاختبار بساعة على الأقل.

3- يعرف الطالب نتيجة اختبار القدرات من خلال موقع التنسيق فقط .

4- غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط بدخول الطالب في الموعد المحدد على الرابط الخاص باختبارات القدرات بجامعة حلوان.

5- ممنوع نهائياً تصوير الاختبار، ويعتبر الطالب غير لائق في اختبارات القدرات في حالة تصوير أي اختبار أو نشره بأي وسيلة رقمية أو غير رقمية.

6- في حالة تخلف الطالب عن موعد اختبار القدرات، على الطالب الرجوع إلى الكلية لتحديد موعد آخر والتقدم بعذر تقبله الكلية وعلى الكلية تحديد ميعاد للطالب حتى انتهاء المواعيد المحددة من قبل مكتب التنسيق.

يذكر أنه تم الإعلان فى وقت سابق عن موعد تسجيل طلاب امتحانات الثانوية العامة فى امتحان القدرات خلال الفترة من 15/7/2023 وحتى 27/7/2023 عن طريق موقع التنسيق من خلال اللينك التالي:

https://tansik.digital.gov.eg

ويعتبر الموعد المحدد من مكتب التنسيق موعد مبدئي للامتحان وليس الموعد النهائي للامتحان.

ثانيا: يقوم الطالب بعد ذلك بالدخول على موقع قدرات جامعة حلوان وذلك للحصول على كود الدفع الإلكتروني من خلال اللينك التالي:

https://kodrat.helwan.edu.eg/

أو من خلال تطبيق المحمول

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.helwanuni.admissions

يظهر كود الدفع الإلكتروني في خلال 24 ساعة من التسجيل على موقع التنسيق.

ثالثاً: يتم سداد المصروفات المقررة عن طريق كود الدفع من خلال أحد المنافذ التالية

(مصاري، أمان، سدد، ضامن، إيجي باي، بي، ممكن، وقتي، سمارت) ما عدا فوري.

رابعاً: يقوم الطالب بعد سداد كود الدفع الإلكتروني بالدخول على لينك قدرات جامعة حلوان لمعرفة موعد الامتحان النهائي من خلال اللينك التالي:

https://kodrat.helwan.edu.eg/

أو من خلال تطبيق المحمول

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.helwanuni.admissions

خامساً: يحضر الطالب إلى الكلية في الموعد المحدد له من موقع قدرات جامعة حلوان لأداء الامتحان.

سادساً: ضرورة إحضار إثبات الشخصية الخاص بالطالب ورقم الجلوس الخاص به.

سابعاً: يقوم الطالب بإحضار الأدوات الخاصة به.