وفاة اللواء إسماعيل عتمان العضو السابق بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة

توفي صباح اليوم الثلاثاء اللواء إسماعيل عتمان العضو السابق بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، عن عمر ناهز 71 عامًا.

وتولى اللواء إسماعيل عتمان مدير إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، بالإضافة إلى توليه عضو بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو أول مَن أعلن تضامن القوات المسلحة مع الشباب المصري في 31 يناير 2011، حيث توجه إلى التلفزيون المصري وألقى خطابا، أكد فيه أن القوات المسلحة تقدر المطالب المشروعة للشعب المصري.

كما تقلد منصب مدير إدارة السجلات العسكرية، وتولى مدير إدارة التجنيد والتعبئة، ثم إدارة الشؤون المعنوية، وتقلد منصب مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، وكان المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع منذ القرار الجمهوري بنزول الجيش إلى الشارع عقب ثورة 25 يناير.