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الثلاثاء 18 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير النقل: نهدف لتوطين الصناعات والتعاون مع شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع
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عقد الفريق مهندس  كامل الوزير  وزير النقل اجتماعا مع رؤساء  الشركات المصنعة للفلنكات الخرسانية بحضور رؤساء وممثلي عدد من الشركات المصنعة للحديد والكابلات والمستلزمات الخاصة بصناعة الفنلكات  مثل (كابلات الشد عالية الكربون وغيرها من الخامات) وذلك بالتزامن مع احتياج شبكة القطار الكهربائي السريع الى الي ٨ مليون فلنكة خرسانية من طراز RF1260، وذلك بهدف توطين صناعة الخامات المستخدمة في صناعة فلنكات  شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر

واستعرض الوزير خلال الاجتماع خطة العمل داخل تلك الشركات وتوفير المواد والمعدات اللازمة للإنتاج وفقا للمواصفات الفنية التي حددتها المكاتب الاستشارية التي تقوم علي تنفيذ القطار الكهربائي السريع. مع استعراض امكانية إضافة خطوط إنتاج جديدة لتكون مصانع تلك الشركات مصانع متكاملة لضمان جودة المنتج واستدامته  بالاضافة إلى ضمان استمرار عمل المصانع بطاقتها الإنتاجية القصوى للوفاء باحتياجات مشروع القطار الكهربائي السريع والذي يتم تنفيذه حاليا. 

وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير بتشكيل لجنة فنية من الشركات المشاركة في الاجتماع تحت رعايته لإعداد برتوكول للتعاون  بينها بما يساهم في تدفق انتاج الفلنكات المطلوبة للمشروع وتوطين تلك الصناعة ومستلزماتها في مصر

وأكد الوزير أهمية هذه الخطوة التي تدخل ضمن خطة الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتوطين صناعات النقل وكافة الصناعات المرتبطة بها وخاصة مع تنفيذ وزارة النقل لخطة عدم الاستيراد من الخارج وتعظيم منظومة صناعات النقل في مصر سواء من خلال التعاون مع  شركات القطاع الخاص العالمية او المحلية المتخصصة، وذلك   تنفيذًا توجيهات  القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة المشروعات ومنها مشروعات النقل.

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