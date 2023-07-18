التصريح بدفن جثامين ضحايا عقار حدائق القبة

صرح المحامي العام لنيابات غرب القاهرة الكلية، بدفن 13 ضحية في حادث انهيار عقار حدائق القبة وتسليم الجثث لذويهم تمهيدًا للدفن في مقابر العائلة. ويقف عدد من الأهالي أمام مستشفى الدمرداش في انتظار خروج الجثث وتسلمها لاتمام مراسم الدفن عقب إنهاء التصاريح.

وانتقل فريق من نيابة حوادث غرب القاهرة المكية، إلى مكان حادث انهيار عقار مكون من أربعة طوابق بمنطقة حدائق القبه لكشف ملابسات الحادث.

وتبين من المعاينة الأولية وجود اعمال هدم في أحد حوائط العقار أسفر عن حدوث شروخ وتصدعات الت الي انهياره، بالإضافة إلى تآكل في بعض جدرانه ساعدت في الانهيار بشكل سريع نظرًا لقدم العقار.

وأمرت النيابة بانتداب خبراء لجنة هندسية لفحص أسباب الانهيار، والإستعلام عن العقار من الحي، وفحص أوراقه، وقرارات الإزالة الصادرة ضده، كما استمعت إلى اقوال عدد من شهود العيان بمحيط الحادث، وطلبت تحريات المباحث.

وارتفع عدد ضحايا عقار حدائق القبة المنهار إلى 8 متوفين، فيما يبحث رجال الإنقاذ البرى عن مفقودين .

وأسفر الحادث عن وفاة كل من محمدع، 39 سنة، وشهد إ، 41 سنة. وكريمة إبراهيم 25 سنة، وروجينا محمد عبد الفتاح 4 سنوا، فاطمة ع، 32 سنة، نسمة ع، 26 سنة ، وعلي ج، عام واحد، كما أصيب كل من ياسين م، 9 سنوات، وسارة ح، واثنان آخران، تم نقلهم لمستشفي الدمرداش لتلقى العلاج.

وتحفظ فريق من رجال مباحث القاهرة على كاميرات المراقبة بمحيط حادث انهيار عقار حدائق القبة والذى أسفر عن وفاة 8 أشخاص حتى الآن.

وأخلت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة العقارات المحيطة بموقع حادث انهيار عقار حدائق القبة لحين الإنتهاء من عمليات الإنقاذ. ويتم فحص المنازل للتأكد من سلامتها وعدم تاثرها من انهيار العقار المجاور.

كما تم قطع الكهرباء والغاز عن المنطقة كإجراء احترازي وأخلت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة العقارات المحيطة بموقع حادث انهيار عقار حدائق القبة لحين الإنتهاء من عمليات الإنقاذ، ويتم فحص المنازل للتأكد من سلامتها وعدم تأثرها من انهيار العقار المجاور.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة الى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودفع مرفق الاسعاف بـ 3 سيارات، كما دفع حى حدائق القبة بمعدات لرفع الانقاض.

وكشف الفحص المبدئى وفاة 8 أشخاص وإصابة آخرين والبحث عن مفقودين فيما تم نقلهم الى المستشفى، وجار اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الواقعة.