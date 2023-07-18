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الثلاثاء 18 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تاجيل محاكمة مرتضى منصور في سب الخطيب ومستشار الأهلي

محاكمة مرتضى منصور
محاكمة مرتضى منصور
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 قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل محاكمة مرتضي أحمد منصور في  ثلاثة دعاوي بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب والمستشار القانونى للنادي محمد عثمان وهاني العتال لجلسة 25 يوليو المقبل لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة. 

وتأتي تلك القضية بناء على بلاغات قدمت للنائب العام بتواريخ 2022/9/7 و2023/9/9 من المحامى بالنقض محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادى الاهلى، متضررين من المتهم المذكور لقيامه بارتكاب جرائم سب وقذف في حقهم ونشر اخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم وذلك من خلال مداخلتين بتاريخ 2022/8/22 الأولى ببرنامج زملكاوى المذاع على قناة نادى الزمالك والمداخلة الثانية ببرنامج يدعى البلدوزر على قناة الشمس. 

وشملت المداخلتين بحق المجنى عليهما تحمل عبارات معاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.

المحكمة الاقتصادية ل محاكمة مرتضي احمد منصور رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب المستشار القانونى للنادي محمد عثمان