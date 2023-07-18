بالفيديو.. رئيس جامعة كفر الشيخ يكشف تفاصيل المساهمة في محو أمية 6 آلاف مواطن

كشف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، تفاصيل مساهمة الجامعة في محو أمية أكثر من 6 آلاف مواطن، قائلًا: "إن تعليم الكبار استراتيجية وطنية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسئولية في 2014، والجامعة تشارك في هذه الاستراتيجية منذ هذا التاريخ".

وقال "دسوقي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، إن الجامعة كانت قد وقعت على بروتوكول مع الهيئة القومية لتعليم الكبار على مستوى الجمهورية وفرعها في كفر الشيخ، موجهًا الشكر للرئيس السيسي لاهتمامه بمحو أمية الكبار وإصراره أنه لا يليق بمصر أن يكون بها أمية.

وتابع، أن جامعة كفر الشيخ تعتبر نفسها أنها مركز إشعاع حضاري للمحافظة وإقليم الدلتا، رسالة شكر لطلبة الجامعة على مشاركتهم في المبادرة والمساعدة على محو أمية 6 آلاف مواطن، موضحًا أنه كل عام يعقد 4 دورات على مدار العام ودورة أبريل الحالية مقيد بها 12 ألف مواطن، حضر منهم ما يقرب من 8 آلاف مواطن، ونجح فيها حوالي 6 آلاف مواطن.