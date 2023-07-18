ضبط 3 أشخاص أثناء تهريب عملات "أجنبية" بالمخالفة للقانون

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ من ضبط (شخصين"يحملان جنسية إحدى الدول") لحيازتهما (مبالغ مالية "عملات أجنبية") مخبأة بحقيبتهما بالمخالفة للقانون ، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرتهما البلاد.. وبمواجهتهما قررا ملكيتهما للمبالغ المالية المضبوطة.

كما تم ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة دمياط) لحيازته (مبلغ مالى"عملات أجنبية") مخبأ أسفل جواربه التى يرتديها بالمخالفة للقانون، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد، بمواجهته قرر ملكيته للمبالغ المالية المضبوطة وإعتزامه السفر بها لإحدى الدول بغرض شراء سبائك ذهبية والعودة بها للبلاد لبيعها بالأسواق المحلية للإستفادة من فارق الأسعار .

تم إتخاذ الاجراءات القانونية.