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الثلاثاء 18 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 3 أشخاص أثناء تهريب عملات "أجنبية" بالمخالفة للقانون

ضبط ثلاثة أشخاص حال
ضبط ثلاثة أشخاص حال محاولتهم تهريب مبالغ مالية عملات "أجنبية
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تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ من ضبط (شخصين"يحملان جنسية إحدى الدول") لحيازتهما (مبالغ مالية "عملات أجنبية") مخبأة بحقيبتهما بالمخالفة للقانون ، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرتهما البلاد.. وبمواجهتهما قررا ملكيتهما للمبالغ المالية المضبوطة.

كما تم ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة دمياط) لحيازته (مبلغ مالى"عملات أجنبية") مخبأ أسفل جواربه التى يرتديها بالمخالفة للقانون، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد، بمواجهته قرر ملكيته للمبالغ المالية المضبوطة وإعتزامه السفر بها لإحدى الدول بغرض شراء سبائك ذهبية والعودة بها للبلاد لبيعها بالأسواق المحلية للإستفادة من فارق الأسعار .
 تم إتخاذ الاجراءات القانونية. 

ميناء القاهرة الجوى شراء سبائك ذهبية