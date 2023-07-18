ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية بالجيزة

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تشكيل (عدد 3 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" - مقيمين بالجيزة) تنظيم عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم تزوير جوازات وتأشيرات السفر وبطاقات الإقامات الأجنبية المنسوبة للعديد من الدول الأجنبية لإستخدامها فى التسفير للخارج للراغبين نظير حصولهم على مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. بحوزتهم (كمية من المستندات خالية البيانات ومعدة للتزوير - الأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير - سيارة ملاكى ملك أحدهم - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم الإجرامى" - عدد 3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين أنها تحتوى على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى").

بمواجهتهم أقروا بممارسة ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

