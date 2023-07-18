صوت الناس.. فاطمة تستغيث بـ"التضامن": معاش ينقذني أنا وأسرتي من الضياع

ورد إلى “البوابة نيوز” رسالة من فاطمة جابر عبد الحميد، البالغة من العمر 65 عاما، وتقيم فى المنيب جيزة، تستغيث من خلالها بوزارة التضامن للحصول على معاش.

وقالت فاطمة جابر، إن لديها أطفالًا وليس لها أي مصدر ثابت للدخل، بالإضافة إلى أنها تقيم فى شقة بالإيجار ولم تكن باستطاعتها القدرة على العمل وسداد كل تلك الالتزامات نظرا لسوء الحال وإنها كانت قد تقدمت منذ عامين لمكتب الشئون الاجتماعية للحصول على معاش تكافل وكرامة.

وتابعت، نظرا للظروف الاجتماعية الصعبة التي يمر بها ولم يتم الرد عليها حتى الآن، لذا تناشد التضامن الاجتماعى للحصول على معاش تكافل وكرامة أو معاش يساعدها على قضاء حوائجها.