"يد الأهلي" يستعد للموسم الجديد بمعسكر أوروبي في سلوفينيا

أعلن محمد إبراهيم المدرب العام للفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي عن موعد ومكان إقامة المعسكر الخارجي للفريق استعدادا للموسم الجديد.

وقال محمد إبراهيم في تصريحات إذاعية، إن فريق يد الأهلي بدأ فترة الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة الإسباني ديفيد ديفز المدير الفني الذي وضع تصورا كاملا للبطولات المقبلة .

وأضاف المدرب العام لفريق يد الأهلي، أن إدارة النادي قررت إقامة معسكر أوروبي في سلوفينيا لمدة 10 أيام في أغسطس للتحضيرا للموسم الجديد وكذلك المشاركة في بطولة البوسنة الدولية مع فريق قوية منها برشلونة ومونبيلييه.

وتابع محمد إبراهيم، أن إدارة الأهلي تسعى دعمت صفوف الفريق في الموسم المقبل، بالتعاقد مع نبيل شريف ومحمد مجدي ثنائي مركز الظهير الأيسر أحدث الوجوه المنضمة وتصعيد ثنائي منتخب الشباب راضي وجدو.

وكشف المدرب العام لفريق اليد بالنادي الأهلي أن نجم الفريق عبدالرحمن فيصل بدأ معنا فترة الإعداد ولكنه يرغب في خوض تجربة الاحتراف وسحسم مصير العروض خلال أيام حسب الأفضل للاعب والنادي.

وتنتظر فريق يد الأهلي منافسات قوية في الموسم الجديد حيث ينطلق دوري المحترفين أول سبتمبر وكذلك بطولة إفريقيا للأندية في الشهر نفسه وبعدها سيشارك الفريق في كأس العالم للأندية.

يذكر أن فريق يد الأهلي سيطر على البطولات المحلية والقارية الموسم الماضي بالتتويج بلقب دوري المحترفين وكأس مصر والسوبر الأفريقي.