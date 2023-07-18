الزمالك يعود للتدريبات السبت استعدادًا للبطولة العربية

منح الكولمبي خوان كارلوس أسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، راحة سلبية للاعبين، لمدة 5 أيام، بعد التعادل أمام فاركو بهدفين لكل فريق مساء الأحد الماضي، وقبل العودة مرة أخرى، استعدادًا لخوض البطولة العربية.

ويعود الزمالك للتدريبات مرة أخرى، يوم السبت المقبل، وقبل 48 ساعة، من سفر بعثة الفريق إلى السعودية، استعدادًا لخوض أول مباريات البطولة يوم 28 يوليو الجاري، أمام فريق الاتحاد المنستيري التونسي.

وأوقعت قرعة البطولة فريق الزمالك بمجموعة تضم الاتحاد المنسيترى التونسى وناديى النصر والشباب من السعودية البلد المستضيف.

ويبدأ الزمالك مبارياته فى البطولة، أمام فريق الاتحاد المنستيرى التونسى، يوم 28 يوليو فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ويأتى اللقاء التالى أمام الشباب السعودى يوم 31 يوليو، فى نفس التوقيت، ويختتم الفريق الأبيض مبارياته فى دور المجموعات، أمام فريق النصر السعودى يوم 3 أغسطس المقبل.