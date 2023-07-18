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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

خالد الغندور يعلن موعد تقديم إمام عاشور في الأهلي

إمام عاشور
إمام عاشور
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أعلن الإعلامي خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، موعد تقديم إمام عاشور، المحترف ضمن صفوف فريق ميتلاند الدنماركي، كصفقة جديدة في النادي الأهلي.

وكتب خالد الغندور، عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «الإعلان عن صفقة إمام عاشور خلال ساعات ألف مبروك».

ونجح النادي الأهلي، في إنهاء إجراءات ضم إمام عاشور بشكل رسمي من نادي ميتلاندي الدنماركي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي، خلال الساعات القليلة المقبلة.

والجدير بالذكر أن إمام عاشور، خرج للاحتراف الخارجي، يناير الماضي، إلى صفوف ميتلاند الدنماركي، لكنه عاد سريعًا للعلاج في القاهرة، بعد تعرضه للإصابة، ورفض العودة مرة أخرى. 

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