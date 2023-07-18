رئيس مجلس القضاء الأعلى يهنئ السيسي بحلول العام الهجرى الجديد

هنأ المستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض -رئيس مجلس القضاء الأعلى الرئيس السيسي بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد وجاء في التهنئة : "يطيب لي والقضاة أعضاء مجلس القضاء الأعلى وجموع قضاة مصر، أن أبعث لفخامتكم بأجمل التهاني بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سيادتكم والشعب المصري العظيم بالخير واليمن والبركات وفقكم الله وسدد خطاكم فيما تقدمونه من إنجازات لوطننا الغالي والأمتين العربية والإسلامية" .

كما بعث السيد القاضي حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد لكل من السيد الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة، والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية والمستشار/ عادل فهيم رئيس مجلس الدولة والمستشار الدكتور مسعد عبد المقصود بيومى رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار حافظ أحمد عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكري والسيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، والسيدة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والسيد المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والسيد الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون مجلس النواب، والسيد المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب.