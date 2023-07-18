إمام عاشور يوجه رسالة غامضة قبل ساعات من تقديمه رسميًا في الأهلي

وجه إمام عاشور، لاعب نادي ميتلاندي الدنماركي، رسالة غامضة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، قبل ساعات من تقديمه كصفقة رسمية للنادي الأهلي.

وكتب إمام عاشور، عبر خاصية «استوري» على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»،: «عليك أن تتعلم كيف تغلق أذنيك: هذا هو سر سعادتي، أنا سعيد للغاية، لأنني لا أستطيع سماع أي شيء عندما تتوقف عن الإنصات لآراء الناس ستصبح حياتك مبهرة».

ونجح النادي الأهلي، في إنهاء إجراءات ضم إمام عاشور بشكل رسمي من نادي ميتلاندي الدنماركي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي، خلال الساعات القليلة المقبلة.