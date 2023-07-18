اليوم.. الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة حرس الحدود في الدوري

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة حرس الحدود مساء غد الأربعاء، والمؤجلة من الجولة الـ33 من مسابقة الدوري الممتاز.

وتوج الأهلي رسميًا بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ43، منذ 3 جولات ويتصدر حاليا جدول المسابقة برصيد 81 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن المركز الثاني فريق بيراميدز.

وحقق المارد الأحمر الفوز على المقاولون العرب أول أمس الأحد برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ34 من مسابقة الدوري.

واستأنف الفريق تدريباته أمس الاثنين على ملعب التتش، دون راحة استعدادًا لمواجهة حرس الحدود لمواصلة الانتصارات والحفاظ على “دوري اللاهزيمة”.

وانتظم مروان عطية، لاعب خط وسط الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق، بعد غيابه في الايام الماضية بسبب وفاة والده قبل من مباراة الفريق أمام الزمالك.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة حرس الحدود مراسم تتويج الأهلي بلقب الدوري بعدما تم تأجيل تسليم الدرع للفريق في مباراة القمة حيث أعلن اتحاد الكرة أن مراسم التتويج ستكون في مباراة حرس الحدود.

ويتبقى للأهلي 3 مباريات في مسابقة الدوري الممتاز أمام، حرس الحدود وبيراميدز والمصري البورسعيدي.