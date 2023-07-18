بعد حصولها على شهادة البكالوريا الدولية ib بتفوق.. جويرية سليمان: أحلم بالانضمام للجامعة الأمريكية

قالت جويرية سليمان، أول طالبة من ذوي البصيرة تحصل على شهادة البكالوريا الدولية ib بتفوق، إنها كانت تدرس الدبلومة الأمريكية ثم قررت الانتقال إلى شهادة البكالوريا الدولية لأنها تنمي مهارات الكتابة والتحليل، وهو ما تحبه لأنها شغوفة بالقراءة والكتابة.

وأضافت "جويرية" في حوارها لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن شهادة البكالوريا الدولية، وبخاصة البرنامج الذي تعلمت فيه هو آخر سنتين من الثانوية العامة، أي أنه موازٍ لها ويتضمن 6 مواد، وهاتين السنتين لهما امتحان واحد ومجموع واحد.

وتابعت، أن المواد الـ6 مختلطة بين الأدبي والعلمي، حيث اختارت مواد البيولوجي والبيزنس والسيكولوجي واللغة العربية واللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى مادة فلسفية يتم الحديث فيها عن مصدر المعلومات والآراء المختلفة وكيفية تحليل وتفنيد المعلومة، ومادة أخرى يكون مطلوبا فيها كتابة مادة بحثية تتكون من 4 آلاف كلمة، ويكون لكل مادة أكثر من مادة.

وأردفت أنها تحلم بالانضمام إلى الجامعة الأمريكية، قائلة: "إن هذه الرغبة بدأت لديها منذ أن كانت في الصف الثاني الإعدادي، كما أنها تريد أن تتخصص في الأدب الإنجليزي بشكل علمي في جامعة خاصة، وترى أن الجامعة الأمريكية هي الأفضل، لافتةً إلى أنها قدمت للحصول على أكثر من منحة".