"الأطباء" تعلن أسماء المرشحين للعضوية بعد انتهاء الفصل في الطعون

انتهت اللجنة العامة للإنتخابات من فحص جميع الطعون المقدمة إليها ضد المرشحين المطعون عليهم، حيث استعرضت جميع الطلبات التي قام الطاعنون بتقديمها في الموعد القانوني للطعون من الاثنين حتي الجمعة الماضية.

وأكدت اللجنة العامة أن المستشار القانوني بالنقابة قام بدراسة المستندات المقدمة من الطاعنين و الردود الخاصة بالمطعون عليهم و رأي اللجان الانتخابية بالفرعيات المعنية بالطعون.

وانتهت اللجنة بعد دراسة أسباب الطعون ومناقشة مدي جديتها و قانونيتها الي استبعاد بعض المرشحين لصحة اجراءات وأسباب الطعن عليهم ورفض استبعاد آخرين لعدم وجود سند قانوني لذلك.

وأفادت اللجنة العليا لانتخابات الأطباء بأنه سيتم فتح باب التنازلات يوم السبت المقبل وحتى يوم الخميس ٢٧ من يوليو الجاري بالنقابة العامة وجميع النقابات الفرعية.

وقامت اللجنة بترتيب أسماء جميع السادة المرشحين طبقا لاسم الشهرة الخاص بهم بالترتيب الأبجدي في جميع النقابات الفرعية والعامة بعد انتهاء مرحلة الفصل في الطعون.

وجاءت قوائم السادة المرشحين حتي الان بعد انتهاء الطعون وقبل بدء مرحلة التنازلات كما يلي:

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