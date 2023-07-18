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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سفير الاتحاد الأوروبي: الهجرة غير الشرعية مصدر خوف ومصر لها جهود كبيرة لمواجهتها

كريستيان برجر، سفير
كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر
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قال كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إن مصر لها جهود كبيرة في مواجهة الهجرة غير الشرعية، موضحًا أن هذه الظاهرة تمثل مصدر خوف للجميع مصر والاتحاد الأوروبي.

وأضاف "برجر" في حواره لبرنامج "صباح البلد"، على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن هناك تدفق كبير للهجرة إلى مصر لأنها محاطة بعدة بؤر للصراع والأزمات، موضحًا أن مصر دولة يمر بها المهاجرون ويفدون إليها إلى جانب ظاهرة المصريين الذين يحاولون الهجرة.

وتابع، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، أنه يتم العمل مع الحكومة المصرية لتحسين فرص التوظيف وتنمية المهارات وظروف المعيشة والحصول على الموارد المالية لتقليل الضغط المؤدي للهجرة غير الشرعية. 

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