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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

سؤال برلماني بشأن مخالفة هيئة سلامة الغذاء لقانون العمل

النائبة إيرين سعيد
النائبة إيرين سعيد
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أعلنت النائبة إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب عن تقدمها بسؤال برلماني موجه للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن ما انتهجته هيئة سلامة الغذاء من سياسات مخالفة لقانون العمل و لقانون إنشاء الهيئة و لائحتها الداخلية.

وتساءلت “ سعيد ”  :" هل يجوز للهيئة حرمان الصيادلة من تحضير الماجستير إلا في موضوع واحد علمًا بأنه علي نفقتهم الخاصة و حرمانهم من يوم للتفرغ و الدراسة ؟ هل يجوز حرمان الصيادلة دون غيرهم من العاملين بالهيئة من بدلات السفر و التنقل و توفير مبيت في حال الإغتراب أو السفر في مأموريات خارج الهيئة و إلزام المكلف علي الإمضاء بالتنازل عن حقوقه المادية و منع طلبه للنقل من فرع لآخر مخالفاً للمواد ٦٦و ٦٧ و ٦٨ و٧٠و ٧٣  من اللائحة الداخلية لإنشاء الهيئة ؟.

وأشارت عضو صحة البرلمان إلى أنه كيف تنمي هيئة سلامة الغذاء روح الإنتماء و الإخلاص لها و هي من الجهات الرقابية من الطراز الأول و هي تنتهج سياسات فيها تفرقة بين الصيادلة و البيطريين و الزراعيين في منح الحقوق السابقة لفئة دون الأخرى ؟.

 

النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب سؤال برلماني هيئة سلامة الغذاء حرمان الصيادلة