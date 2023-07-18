ولي العهد السعودي والرئيس التركي يشهدان توقيع مذكرات تفاهم

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في الديوان الملكي في قصر السلام بجدة، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

وشهد الجانبان- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"- مُذكرَةُ تفاهم للتعاون بين حكومة السعودية وتركيا في مجال الطاقة، حيث وقعها من الجانب السعودي وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ومن الجانب التركي وزير الطاقة والموارد الطبيعية أَلْبرسلان بيرق دار، كما تم توقيع مُذكرَةُ تفاهم للتعاون في مجال الاستثمار المباشر، حيث وقعها من الجانب السعودي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومن الجانب التركي رئيس مكتب الاستثمار أحمد براق داغلي أوغلو.

كما تم توقيع مُذكرَةُ تفاهم للتعاون في المجال الإعلامي، حيث وقعها من الجانب السعودي وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، ومن الجانب التركي مدير الاتصالات فخر الدين ألتون، كما وقع الجانبان عقدين مع شركة (بَايكر) التركية، حيث وقعهما من الجانب السعودي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومن الجانب التركي الرئيس التنفيذي لشركة (بَايكر) لطفي خَلُوق بيرق دار.