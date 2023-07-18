بالفيديو.. مستشار رئيس الوزراء السابق: التوجه نحو الاقتصاد الأخضر يحقق التنمية المستدامة

قال الدكتور أحمد السمان، مستشار رئيس الوزراء الأسبق، إن التوجه نحو الاقتصاد الأخضر بشكل عام أصبح اتجاه عالمي، خاصة عقب مؤتمر المناخ كوب 27 وتوجه العالم كله نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الأضرار البيئة وانبعاثات الكربون إلى آخره.

وأضاف "السمان" في حواره لبرنامج "صباح البلد"، على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الأخضر يحقق التنمية المستدامة ويراعي حق الأجيال ويقلل التلوث ويحافظ على الموارد فضلا عن استغلال الموارد أفضل استغلال ممكن.

وأوضح، أن الاقتصاد الأخضر يعني تقليل التلوث ويتضمن توجهين، تدشين مشروعات جديدة تعتمد على مسار الطاقة المتجددة، وثانيا إنتاج الهيدروجين الأخضر في ظل التنافس الدولي على إنتاجه، وتعتبر المملكة العربية السعودية رائدة في هذا المجال عالميًا.

وأردف، أن الهيدروجين الأخضر يدخل في مجالات متعددة ويعتبر بديلا للغاز الطبيعي، كما أنه يدخل في تكرير البترول، موضحًا أن تكلفة الهيدروجين إنتاج باهظة للغاية، ويحتاج تخزين عند درجة حرارة 256 تحت الصفر، و700 ضغط جوي، ويتكلف الكيلو واحد حوالي 7 دولارات.