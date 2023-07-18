هبوط أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 18/يوليو/2023 - 10:52 ص

تراجعت أسعار الدواجن اليوم في مصر بقوة، بعد أن كانت مرتفعة لعدة أيام، إذ هبط سعر كيلو الدواجن بنحو 11 جنيها إذ وصل سعر الكيلو اليوم الثلاثاء 58 جنيها في المزرعة بعد أن كانت نحو 69 جنيها قبل عدة أيام .

سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 58 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 65 جنيها، وسجل سعر الدواجن الأمهات 56 جنيها للكيلو، لتصل للمستهلك بسعر 60 جنيها.

وبلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 100 جنيه لتصل للمستهلك بسعر 105 جنيهات، فيما وصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 95 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 95 100.

وبلغت كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 76 و 80 جنيها للكيلو، بينما تراوح سعر الكبد والقوانص بين 65 و70 جنيها للكيلو، وسعر الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60جنيها، كما سجل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 150 ل 160 جنيهًا في بعض المحلات .

اما اسعار البط، فقد تراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 55 إلى 56 جنيهًا، وتراوح سعر البط المولار من 60 إلى 65 جنيها، كما بلغ سعر البط المسكوفى 100 جنيه.

اما عن الكتاكيت، فقد وصل سعر كتكوت أبيض ما بين 11 : 12 جنيها، وكتكوت ساسو بين 10-11 جنيهًا.

وسجلت أسعار كرتونة البيض الأحمر سعر 115 جنيها بعدما وصل سعرها إلى 118 جنيها خلال الأسبوع الماضي، كما سجلت كرتونة البيض البلدي 118 جنيها بعدما كان سعرها بالمزرعة 120 جنيهًا منذ يومين، أما سعر كرتونة البيض الأبيض فبلغ 112 جنيها، بعدما كان متوسط سعره 118 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 115 جنيها.