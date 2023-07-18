بالفيديو.. الاتحاد المصري للريشة الطائرة: الدولة لم تبخل على ذوي الهمم بأي شيء

كشف الدكتور علي حسب الله رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة، تفاصيل تحقيق منتخب مصر 10 ميداليات في بطولة أفريقيا للريشة الطائرة البارالمبية، قائلًا: "إن الدولة المصرية لم تبخل على ذوي الهمم بأي شيء وخاصة في الملف الرياضي"، موجهًا الشكر لوزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي على دعمه للرياضيين في مصر.

واضاف "حسب الله" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، إن البطولة الأخيرة التي استضافتها أوغندا كانت من أشرس البطولات في هذه اللعبة، وفي العام الماضي شاركت مصر في هذه البطولة ولكن لم تحصد هذا العدد الكبير من الميداليات.

وتابع: "لاعبينا من ذوي القدرات الخاصة تألقوا في البطولة وهو ما منح مصر صدارة الترتيب العام في البطولة القارية للعام الثاني على التوالي وسط حالة من الفرحة الكبيرة بذلك التفوق على مستوى قارة أفريقيا"، مشددًا على أن نشاط مصر في الريشة الطائرة واسع محليًا وقاريًا ودوليًا، حيث ينظم بطولة مصر الدولية في شهر أكتوبر يمناسبة أعياد أكتوبر، وفي بداية 2024 سننظم أول بطولة عالمية للريشة الطائرة لذوي الهمم.

وأردف، رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة، أن الريشة الطائرة لعبة أولمبية تشارك في الأولمبياد بـ5 مسابقات، هي فردي الرجال، وفردي السيدات، وزوجي الرجال وزوجي السيدات، ثم زوجي المختلط، لافتًا إلى أن بطولة رواندا شهدت مشاركة 10 دول، وهو رقم كبير بالنسبة إلى منافسات هذه اللعبة في الفئة البارالمبية.