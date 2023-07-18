صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الثلاثاء

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 17,620.03 نقطة.

وارتفع ايضا مؤشر " EWI-EGX70" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 3,445.51 نقطة، وكذلك المؤشر "EGX100" هو الأخر بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 5,122.22 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX50 بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 3,192.63 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30capped بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 21,405.36 نقطة.

وصعد أيضا مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.67%، مسجلا 7,380.78 نقطة، وكذلك مؤشر EGX ESG بنسبة 0.75% وصولا لمستوي 2,941.49 نقطة.