بالصور.. استكمال رصف طريق القرى السياحية الداخلي برأس سدر

تابع المحاسب علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، اليوم الثلاثاء، استكمال رصف المرحلة الثانية من طريق القرى السياحية الداخلي بالمدينة؛ تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد فودة صديق محافظ جنوب سيناء بتنمية رأس سدر كونها إحدى الوجهات السياحية بمصر وجنوب سيناء.

وأكد المحاسب علي حمادة رئيس مدينة رأس سدرلـ"البوابة نيوز" أن إجمالي طول الطريق ٥ كيلو مترات وبه ازدواج بطول ٣ كيلو تشمل حارتين مرورية بعرض ٧ أمتار للحارة الواحدة وجرى الانتهاء من إنارته بالكامل حتى منتجع بارادايز، وأنه جار التحضير لرصف منطقة إسكان الـ ٤٨٠ وحدة خلال ساعات وأيضاً ترميم بعض الأماكن وإعادة الشيء لأصله بطرق المدينة الداخلية.

وأشار رئيس مدينة رأس سدر، إلى أن جهاز التعمير تكلف برصف وازدواج الطريق، بينما تكلفت هيئة التنمية السياحية بإنارته.

وفي سياق آخر أضاف رئيس مدينة رأس سدر، أنه يجرى حاليا استكمال العمل بمشروع مقصد العائلة الترفيهي بكورنيش رأس سدر السياحي بالمنطقة المقابلة لمشروع ٣٠٦، موضحا أن مشروع مقصد العائلة يشمل (منطقة ملاهي وألعاب للأطفال ومسرح مكشوف ومبنى مطاعم لخدمة المنطقة) ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .

وتابع: أن المدينة تحظى باهتمام كبير من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والقيادات التنفيذية، مُعلنًا جاهزية المدينة لاستقبال زوارها لقضاء العطلات، معلنا رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدينة وإعداد غرف العمليات لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة.

وأوضح أن الجهاز يقوم بالعديد من المهام التي من بينها رصد أعمال التعدي على أملاك الدولة وإزالتها، وتشغيل مشروع محلات ٣٠٦ بكامل طاقته؛ لاستقبال أهالي المدينة وزوارها.

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