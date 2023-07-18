بالفيديو.. الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة والقاهرة تسجل 38 درجة مئوية

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة، حيث إن الموجة الحارة بدأت نهاية الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الجاري.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا وهو المرتفع المرتبط بزيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، وبالتالي، فإنه يساعد على ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت، أن هناك تأثر أيضًا بامتداد منخفض الهند الموسمي على سطح الأرض وهو ما يصاحبه كتل هوائية شديدة الحرارة تمر على البحر المتوسط، وعند هذا المرور يحدث تعديل في قيم الحرارة وترتفع نسب الرطوبة في الجو، وهو ما يجعلنا نشعر بأن هناك ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة.

وتابعت، أن معدلات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام من 2 درجة لـ3 درجات، وسيكون ذروة الارتفاع في درجات الحرارة اليوم خلال هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى في الظل 38 درجة مئوية، بينما درجة الحرارة المحسوسة ستكون 41 درجة مئوية.