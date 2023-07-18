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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم /الثلاثاء/ 11 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 6 شباب من قرى محافظة رام الله الواقعة وسط الضفة، وكان من بين المعتقلين أسير محرر من بلدة "كوبر"، فيما جرى اعتقال أربعة بينهم أسير محرر وابنان له من مدينة "نابلس" شمال الضفة.

وفي جنوب الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة "تقوع" في بيت لحم، والتي شهدت اليومين الماضيين اقتحامات واسعة من قبل جيش الاحتلال على خلفية عملية إطلاق نار أسفرت عن إصابة مستوطن وابنتيه بجروح عند مفرق "تقوع".

الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية فلسطين