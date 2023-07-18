أوكرانيا: قوات الدفاع الجوي تسقط 4 طائرات روسية دون طيار فوق "ميكولايف"

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم "ميكولايف" الأوكراني فيتالي كيم، صباح اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 4 طائرات روسية دون طيار من طراز "شاهد-136 كاميكازي" كانت تحلق في مهمات قتالية فوق الإقليم.

وقال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم "ميكولايف" - في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - "إنه في ليلة 18 يوليو، أسقطت قوات الدفاع الجوي 4 طائرات روسية بدون طيار من طراز شاهد -136 كاميكازي فوق منطقة ميكولايف"، مشيرا إلى أن "الجيش الروسي هاجم مدينة ميكولايف الساعة 01:50 بالتوقيت المحلي، ما أسفر عن أضرار في منشأة صناعية وحريق تم إخماده على الفور في حين لم تقع إصابات".

وأضاف المسئول الأوكراني أن "بلدة أوتشاكيف تعرضت في الساعة 07:37 صباح اليوم لقصف مدفعي مكثف، ويجرى حاليا توضيح العواقب، وظل الوضع في مناطق بيرفومايسك وباشتانكا وفوزنيسنسك خلال النهار والليل الماضيين هادئا نسبيا".