ads
الثلاثاء 18 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: قوات الدفاع الجوي تسقط 4 طائرات روسية دون طيار فوق "ميكولايف"

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم "ميكولايف" الأوكراني فيتالي كيم، صباح اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 4 طائرات روسية دون طيار من طراز "شاهد-136 كاميكازي" كانت تحلق في مهمات قتالية فوق الإقليم.

وقال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم "ميكولايف" - في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - "إنه في ليلة 18 يوليو، أسقطت قوات الدفاع الجوي 4 طائرات روسية بدون طيار من طراز شاهد -136 كاميكازي فوق منطقة ميكولايف"، مشيرا إلى أن "الجيش الروسي هاجم مدينة ميكولايف الساعة 01:50 بالتوقيت المحلي، ما أسفر عن أضرار في منشأة صناعية وحريق تم إخماده على الفور في حين لم تقع إصابات".

وأضاف المسئول الأوكراني أن "بلدة أوتشاكيف تعرضت في الساعة 07:37 صباح اليوم لقصف مدفعي مكثف، ويجرى حاليا توضيح العواقب، وظل الوضع في مناطق بيرفومايسك وباشتانكا وفوزنيسنسك خلال النهار والليل الماضيين هادئا نسبيا".

قوات الدفاع الجوي ميكولايف طائرات روسية دون طيار