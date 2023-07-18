أوكرانيا: معارك عنيفة في خمسة اتجاهات و36 اشتباكا قتاليا على مدار أمس

ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء أن الجيش الروسي يركز جهوده الرئيسية باتجاه مناطق كوبيانسك وليمان وباخموت وأفدييفكا وماريانكا، حيث وقعت 36 عملية قتالية هناك خلال اليوم الماضي.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن الهيئة قولها - في تقرير لها - "إن طيران القوات الدفاعية شن - خلال اليوم الماضي - 11 غارة على عناصر وأسلحة ومعدات عسكرية معادية. وأيضا قام بتدمير ثلاث طائرات بدون طيار من طراز شاهد -136 و6 طائرات استطلاع تكتيكية بدون طيار".

وأضافت الهيئة "أنه خلال اليوم الماضي، أصابت وحدات الصواريخ والمدفعية مجموعة معادية و27 قطعة مدفعية في مواقع إطلاق النار ومستودع ذخيرة ومحطة للحرب الإلكترونية".

وفي الوقت نفسه، ذكر التقرير أن قوات الدفاع الأوكرانية تواصل شن هجومها في اتجاهات ميليتوبول وبيرديانسك، والحصول على موطئ قدم على الحدود التي تم الوصول إليها.