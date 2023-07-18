اليوم.. محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب الخطيب ومستشار الأهلي

تنظر المحكمة الاقتصادية بعد قليل ثاني جلسات محاكمة مرتضى أحمد منصور في القضية المحالة من نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال فى القضيتين رقم 1208 و1228 لسنة 2023 جنح اقتصادية بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب والمستشار القانونى للنادي محمد عثمان.

وتأتي تلك القضية بناء على بلاغات قدمت للنائب العام بتواريخ 2022/9/7 و2023/9/9 من المحامى بالنقض محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، متضررين من المتهم المذكور لقيامه بارتكاب جرائم سب وقذف في حقهم ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم وذلك من خلال مداخلتين بتاريخ 2022/8/22 الأولى ببرنامج زملكاوى المذاع على قناة نادى الزمالك والمداخلة الثانية ببرنامج يدعى البلدوزر على قناة الشمس.

وشملت المداخلتين بحق المجنى عليهما تحمل عبارات معاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.