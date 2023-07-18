اليوم.. طقس شديد الحرارة نهارا على معظم الأنحاء والرطوبة 90%

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء و جنوب البلاد وحار رطب على السواحل الشمالية وطقس معتدل الحرارة رطب ليلا علي كافة الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد أنه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري من 80 الى 90 % للعظمى والصغرى من 35 الى 50 %.

ويشهد الثلاثاء شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري،38 للعظمى 27 درجة، وعلى السواحل الشمالية 33 للعظمي والصغري 24 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 42 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 41 والصغري 27 ، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 30 درجة .