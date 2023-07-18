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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس لص لسرقته السيارات بأسلوب كسر الزجاج في التجمع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة حبس لص يسرق محتويات السيارات بأسلوب كسر الزجاج في التجمع الأول، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بارتكاب واقعة كسر زجاج إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة قسم شرطة التجمع الخامس وسرقة (مبلغ مالى) وبحوزته (فرد خرطوش - طلقة لذات العيار- عدد من أقراص التامول المخدر).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط جزء من متحصلات واقعة السرقة بمسكنه، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

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